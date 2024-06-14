Шольц прокомментировал соглашение о $50 млрд для Украины: Исторический шаг и четкий сигнал Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что планы G7 предоставить Украине около $50 млрд финансовой поддержки, привлекая замороженные российские активы, являются четким сигналом главе Кремля Владимиру Путину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь немецкого канцлера: "Это очень четкое обязательство, которое должно вдохновить украинцев делать все необходимое для защиты своей независимости и суверенитета.

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И это также четкий сигнал российскому президенту, что он не может просто отсиживаться и надеяться, что фискальные проблемы в стране, которая поддерживает Украину, однажды позволят ему выиграть эту войну".

Детали: Шольц сказал, что Путин ошибся, когда считал, что международная поддержка Украины со временем уменьшится.

"Это очень исторический шаг, который мы делаем сегодня", − подчеркнул он.

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