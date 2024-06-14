Вечірній удар по Селидовому: РФ скинула авіабомбу на житловий квартал, 6 поранених

Стало відомо, що російська армія ввечері 13 червня скинула авіаційну бомбу на житловий квартал у місті Селидове на Донеччині. Поранені 6 цивільних людей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура у соцмережах

Деталі: За інформацією відомства, це сталося 13 червня о 21:10. Попередньо, проти мирного населення ворог застосував авіабомбу УМПБ Д-30СМ.

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Внаслідок обстрілу зазнали травм четверо жінок та двоє чоловіків віком від 62 до 93 років. У них діагностовано мінно-вибухові й осколкові поранення і забої. Потерпілі – мешканці приватних та багатоквартирних будинків, у яких вибуховою хвилею вибило вікна.

Також пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе й аптеку.

Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У четвер ввечері голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що російські війська завдали удару по місту Селидове, у результаті чого були поранені люди. Тоді було відомо про п'ятьох постраждалих.