Вечерний удар по Селидово: РФ сбросила авиабомбу на жилой квартал, 6 раненых

Стало известно, что российская армия вечером 13 июня сбросила авиационную бомбу на жилой квартал в городе Селидово Донецкой области. Ранены 6 гражданских людей.

Источник: Донецкая областная прокуратура в соцсетях

Детали: По информации ведомства, это произошло 13 июня в 21:10. Предварительно, против мирного населения враг применил авиабомбу УМПБ Д-30СМ.

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В результате обстрела получили травмы четверо женщин и двое мужчин в возрасте от 62 до 93 лет. У них диагностированы минно-взрывные и осколочные ранения и ушибы. Пострадавшие - жители частных и многоквартирных домов, в которых взрывной волной выбило окна.

Также повреждены по меньшей мере 10 многоэтажных жилых домов, частное домовладение, магазины, кафе и аптека.

Начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Что предшествовало: В четверг вечером глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что российские войска нанесли удар по городу Селидово, в результате чего были ранены люди. Тогда было известно о пяти пострадавших.