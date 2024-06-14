Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Вечерний удар по Селидово: РФ сбросила авиабомбу на жилой квартал, 6 раненых

Евгений КизиловПятница, 14 июня 2024, 08:34
Вечерний удар по Селидово: РФ сбросила авиабомбу на жилой квартал, 6 раненых
Фото с места удара. Источник: прокуратура

Стало известно, что российская армия вечером 13 июня сбросила авиационную бомбу на жилой квартал в городе Селидово Донецкой области. Ранены 6 гражданских людей.

Источник: Донецкая областная прокуратура в соцсетях

Детали: По информации ведомства, это произошло 13 июня в 21:10. Предварительно, против мирного населения враг применил авиабомбу УМПБ Д-30СМ.

Реклама:

В результате обстрела получили травмы четверо женщин и двое мужчин в возрасте от 62 до 93 лет. У них диагностированы минно-взрывные и осколочные ранения и ушибы. Пострадавшие - жители частных и многоквартирных домов, в которых взрывной волной выбило окна.

Также повреждены по меньшей мере 10 многоэтажных жилых домов, частное домовладение, магазины, кафе и аптека.

Начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В четверг вечером глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что российские войска нанесли удар по городу Селидово, в результате чего были ранены люди. Тогда было известно о пяти пострадавших.

Темы: обстрелДонецкая областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
обстрел
В Донецкой области из-за российского обстрела ранены 5 человек
Россияне ударили FPV-дронами по Купянску: ранен мужчина
Из-за атаки россиян пострадали двое детей на Днепропетровщине: всего 6 раненых
Последние новости
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
23:15
Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС
23:01
Россияне обстреляли Торецк, Роскошное и Железное в Донецкой области – один погибший и двое раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: