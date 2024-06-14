На узбережжі Одещини підірвали морську міну
П'ятниця, 14 червня 2024, 09:16
Військові моряки знищили морську міну, виявлену на узбережжі Одещини.
Джерело: Військово-Морські сили України у соцмережах
Деталі: Сили оборони виявили міну на березі Чорного моря 14 червня.
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Після ідентифікації знахідки небезпечний боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.
У ВМС нагадали, що у випадку виявлення підозрілих предметів ні в якому разі не можна наближатися до них. Потрібно повідомити відповідні служби.
Також там проінформували, що в Одеському регіоні діє заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя.
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Нагадаємо: Це вже не перший такий випадок. У травні в Одеській області також знищили морську міну, яку винесло на узбережжя.