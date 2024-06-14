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На узбережжі Одещини підірвали морську міну

Євген КізіловП'ятниця, 14 червня 2024, 09:16
На узбережжі Одещини підірвали морську міну
скриншот відео підриву

Військові моряки знищили морську міну, виявлену на узбережжі Одещини.

Джерело: Військово-Морські сили України у соцмережах

Деталі: Сили оборони виявили міну на березі Чорного моря 14 червня.

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Після ідентифікації знахідки небезпечний боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

У ВМС нагадали, що у випадку виявлення підозрілих предметів ні в якому разі не можна наближатися до них. Потрібно повідомити відповідні служби.

Також там проінформували, що в Одеському регіоні діє заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Це вже не перший такий випадок. У травні в Одеській області також знищили морську міну, яку винесло на узбережжя.

Теми: Одеська областьвибух
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