На побережье Одесской области подорвали морскую мину
Военные моряки уничтожили морскую мину, обнаруженную на побережье Одесской области.
Источник: Военно-Морские силы Украины в соцсетях
Детали: Силы обороны обнаружили мину на берегу Черного моря 14 июня.
После идентификации находки опасный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва.
В ВМС напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Нужно сообщить соответствующим службам.
Также там проинформировали, что в Одесском регионе действует запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.
Напомним: Это уже не первый такой случай. В мае в Одесской области также уничтожили морскую мину, которую вынесло на побережье.