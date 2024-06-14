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На побережье Одесской области подорвали морскую мину

Евгений КизиловПятница, 14 июня 2024, 09:16
На побережье Одесской области подорвали морскую мину
скриншот видео подрыва

Военные моряки уничтожили морскую мину, обнаруженную на побережье Одесской области.

Источник: Военно-Морские силы Украины в соцсетях

Детали: Силы обороны обнаружили мину на берегу Черного моря 14 июня.

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После идентификации находки опасный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва.

В ВМС напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Нужно сообщить соответствующим службам.

Также там проинформировали, что в Одесском регионе действует запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.

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Напомним: Это уже не первый такой случай. В мае в Одесской области также уничтожили морскую мину, которую вынесло на побережье.

Темы: Одесская областьвзрыв
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