На побережье Одесской области подорвали морскую мину

Военные моряки уничтожили морскую мину, обнаруженную на побережье Одесской области.

Источник: Военно-Морские силы Украины в соцсетях

Детали: Силы обороны обнаружили мину на берегу Черного моря 14 июня.

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После идентификации находки опасный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва.

В ВМС напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Нужно сообщить соответствующим службам.

Также там проинформировали, что в Одесском регионе действует запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.

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Напомним: Это уже не первый такой случай. В мае в Одесской области также уничтожили морскую мину, которую вынесло на побережье.