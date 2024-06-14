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Україна готує безпекові угоди зі ще 10 країнами - Зеленський

Марія Ємець, Євген КізіловП'ятниця, 14 червня 2024, 09:39
Україна готує безпекові угоди зі ще 10 країнами - Зеленський

Україна веде переговори зі ще 10 країнами щодо укладання двосторонніх безпекових угод.

Джерело: заява президента Володимира Зеленського, опублікована Офісом президента, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський відзначив, що дуже задоволений угодами зі Сполученими Штатами і Японією, які підписали на полях саміту Групи семи в Італії у четвер, та нагадав, що тепер Україна має двосторонні безпекові угоди з усіма членами "Сімки" у продовження декларації G7 на полях вільнюського саміту НАТО.

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"Загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання", – заявив Володимир Зеленський.

Перед цим він розповів, що угода зі США містить положення щодо поставок Patriot та F-16.

Також у Зеленського заявили, що підписану із США угоду винесуть у Конгрес і вона буде юридично зобов’язуючою

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Теми: Українагарантії безпекисвітЗеленський
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