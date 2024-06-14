Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Украина готовит соглашения по безопасности с еще 10 странами - Зеленский

Мария Емец, Евгений КизиловПятница, 14 июня 2024, 09:39
Украина готовит соглашения по безопасности с еще 10 странами - Зеленский

Украина ведет переговоры с еще 10 странами касательно заключения двусторонних соглашений по безопасности.

Источник: заявление президента Владимира Зеленского, опубликованное Офисом президента, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что очень доволен соглашениями с Соединенными Штатами и Японией, которые подписали на полях саммита "Группы семи" в Италии в четверг, и напомнил, что теперь Украина имеет двусторонние соглашения по безопасности со всеми членами "семерки" в продолжение декларации G7 на полях вильнюсского саммита НАТО.

Реклама:

"В целом уже 17 соглашений подписаны, еще 10 мы готовим к подписанию", – заявил Владимир Зеленский.

Перед этим он рассказал, что соглашение с США содержит положения о поставках Patriot и F-16.

Также у Зеленского заявили, что подписанное с США соглашение вынесут в Конгресс и оно будет юридически обязывающим.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Украинагарантии безопасностимирЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: В Польше ухудшается отношение к украинским беженцам

"Схемы" показали спутниковые снимки горящей нефтебазы в Ростовской области РФ после атаки БпЛА

В среду графики отключений света снова будут действовать в течение всех суток

The New York Times написало о растущем давлении на СМИ в Украине и политическом вмешательстве

Кабмин уволил Найема с должности главы Агентства восстановления

Рада разрешила финансировать подразделения Сил обороны из местных бюджетов

Все новости...
Украина
Великий Луг возвращается. Где просчитались россияне, уничтожив Каховскую ГЭС
"Еще одна напряженная ночь": в Польше подняли в воздух самолеты из-за атаки РФ по Украине
Офис президента опубликовал полный текст соглашения по безопасности Украины с США
Последние новости
23:35
Nvidia опередила Microsoft и стала самой дорогой компанией мира
23:32
"Мы должны сказать миру, что украинская музыка сильна": основательница американского Ukrainian Freedom Orchestra
23:31
обновляетсяРоссийские войска запустили "Шахеды" на территорию Украины, на Днепропетровщине работала ПВО
23:26
Правительство отменило упрощенную процедуру выдачи лицензий на международные перевозки
23:14
Жена казахского оппозиционера считает, что к покушению на него причастен президент Казахстана
22:53
ЕВРО-2024Путин ху**о: на российском телевидении показали известную кричалку в исполнении грузинских фанатов
22:40
Убытки "Энергоатома" из-за оккупации ЗАЭС превышают 210 миллиардов
22:36
тестКакой съедобный продукт первым вырастили за пределами Земли? Что вы знаете о деятельности человека в космосе
22:28
Синегубов: В Волчанске круглосуточно идут уличные бои
22:23
ЕВРО-2024Португалец Пепе стал самым возрастным игроком, игравшим на ЧЕ
Все новости...
Реклама:
Реклама: