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Стартувала перша публічна кампанія рекрутингу до ГУР

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 червня 2024, 09:45
Стартувала перша публічна кампанія рекрутингу до ГУР
фото ГУР

13 червня 2024 року в Києві оголосили про першу публічну рекрутингову кампанію до складу підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України – "Став плюс".

Джерело: пресслужба ГУР

Пряма мова представника ГУР МОУ Андрія Юсова: "До команди Головного управління розвідки можна і треба долучатись. Тому сьогодні, згідно з розпорядженням начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова, маю честь оголосити про першу всеукраїнську публічну кампанію з рекрутингу. Ми стаємо на новий рівень і хочемо забезпечити доступ нових фахівців. Світ змінюється, як і воєнна розвідка".

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Деталі: Зазначається, що для служби у підрозділах активних дій ГУР МОУ потенційні кандидати повинні мати хорошу фізичну форму, бути витривалими, вміти орієнтуватися у стресових ситуаціях. Вік рекрутів може складати від 18 до 40 років.

Втім не лише підрозділи активних дій воєнної розвідки України зараз мають запит на нових людей ― йдеться також про пошук технічних спеціалістів, чиї знання допоможуть нищити ворога ще ефективніше, додають в ГУР.

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У межах заходу презентували алгоритм подачі заявки на проходження військової служби у підрозділах воєнної розвідки.

Спершу потенційний кандидат має заповнити анкету. Її можна знайти:

- на офіційному сайті Головного управління розвідки України в розділі "Кар’єра";

- у розділі "військовий рекрутинг" на онлайн-платформі Lobby-X;

- на верифікованих сторінках ГУР МО України та його підрозділів у соціальних мережах (серед них – Секретний рекрутер);

- на рекрутинговій платформі Міністерства оборони України https://army.gov.ua/.

Моментально перейти на анкету можна також за QR-кодом на рекламних оголошеннях та банерах, які наразі вже розміщені в усіх великих містах України.

Після заповнення анкети кандидатура рекрута потрапляє на розгляд. Далі у разі успішного проходження першого етапу з кандидатом зв’язуються у термін від одного до 10-ти днів.

Дослівно ГУР: "Найбільш боєздатні підрозділи складаються зі звичайних людей. Елітою їх робить висока мотивація та чітке усвідомлення остаточної мети. Це – перемога України.

Став плюс та долучайся до ГУР МОУ!".

Теми: ГУРрекрутингвійна
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