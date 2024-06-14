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Стартовала первая публичная кампания рекрутинга в ГУР

Валентина РоманенкоПятница, 14 июня 2024, 09:45
Стартовала первая публичная кампания рекрутинга в ГУР
фото ГУР

13 июня 2024 года в Киеве объявили о первой публичной рекрутинговой кампании в состав подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины - "Ставь плюс".

Источник: пресс-служба ГУР

Прямая речь представителя ГУР МОУ Андрея Юсова: "К команде Главного управления разведки можно и нужно приобщаться. Поэтому сегодня, согласно распоряжению начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, имею честь объявить о первой всеукраинской публичной кампании по рекрутингу. Мы становимся на новый уровень и хотим обеспечить доступ новых специалистов. Мир меняется, как и военная разведка".

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Детали: Отмечается, что для службы в подразделениях активных действий ГУР МОУ потенциальные кандидаты должны иметь хорошую физическую форму, быть выносливыми, уметь ориентироваться в стрессовых ситуациях. Возраст рекрутов может составлять от 18 до 40 лет.

Впрочем, не только подразделения активных действий военной разведки Украины сейчас имеют запрос на новых людей - речь идет также о поиске технических специалистов, чьи знания помогут уничтожать врага еще эффективнее, добавляют в ГУР.

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В рамках мероприятия презентовали алгоритм подачи заявки на прохождение военной службы в подразделениях военной разведки.

Сначала потенциальный кандидат должен заполнить анкету, ее можно найти:

- на официальном сайте Главного управления разведки Украины в разделе "Карьера";

- в разделе "военный рекрутинг" на онлайн-платформе Lobby-X;

- на верифицированных страницах ГУР МО Украины и его подразделений в социальных сетях (среди них - Секретный рекрутер);

- на рекрутинговой платформе Министерства обороны Украины https://army.gov.ua/.

Моментально перейти на анкету можно также по QR-коду на рекламных объявлениях и баннерах, которые сейчас уже размещены во всех крупных городах Украины.

После заполнения анкеты кандидатура рекрута попадает на рассмотрение. Далее в случае успешного прохождения первого этапа с кандидатом связываются в срок от одного до 10-ти дней.

Дословно ГУР: "Наиболее боеспособные подразделения состоят из обычных людей. Элитой их делает высокая мотивация и четкое осознание окончательной цели. Это - победа Украины.

Ставь плюс и присоединяйся к ГУР МОУ!".

Темы: ГУРрекрутингвойна
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