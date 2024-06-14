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Ворог дещо зменшив обстріли Сумщини – прикордонники

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 червня 2024, 10:37
Ворог дещо зменшив обстріли Сумщини – прикордонники
Андрій Демченко. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

На Сумському напрямку спостерігається певне зменшення кількості ворожих обстрілів.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "По Сумському напрямку за останній період навіть можу сказати про певне зменшення кількості обстрілів, як це було, до прикладу, весною. Але ворог продовжує використовувати різоманітне озброєння, щоб наносити удари. Більшість із цих обстрілів приходиться по населених пунктах. Це терор мирного населення, яке проживає в прикордонні".

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Деталі: Офіцер нагадав, що на Сумщині також знизилася кількість заходів ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Хоча повністю вони не припинили свою діяльність.

Теми: Сумська областьвійнаПрикордонна служба
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