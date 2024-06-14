Враг несколько уменьшил обстрелы Сумщины – пограничники

На Сумском направлении наблюдается определенное уменьшение количества вражеских обстрелов.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "По Сумскому направлению за последний период даже могу сказать об определенном уменьшении количества обстрелов, как это было, к примеру, весной. Но враг продолжает использовать разнообразное вооружение, чтобы наносить удары. Большинство из этих обстрелов приходится по населенным пунктам. Это террор мирного населения, проживающего в приграничье".

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Детали: Офицер напомнил, что на Сумщине также снизилось количество заходов вражеских диверсионно-разведывательных групп. Хотя полностью они не прекратили свою деятельность.