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Підводний човен США підійшов до Куби, куди прибули російські військові кораблі

Христина Бондарєва, Євген КізіловП'ятниця, 14 червня 2024, 10:37
Підводний човен США підійшов до Куби, куди прибули російські військові кораблі
ілюстративне фото від Getty Images

Субмарина ВМС США зайшла до затоки Гуантанамо на Кубі для демонстрації сили після того, як у порт Гавани зайшли 4 російські військові кораблі. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ABC News

Деталі: Південне командування США повідомило, що атомний швидкохідний ударний підводний човен USS Helena увійшов у води поблизу американської бази на Кубі в четвер – лише через день після того, як російський фрегат, атомний підводний човен, нафтовий танкер і рятувальний буксир увійшли до Гаванської затоки після навчань в Атлантичному океані.

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Зупинка є частиною "рутинного портового візиту", заявило командування.

Інші американські кораблі також відстежують і контролюють російські навчання.

Ці навчання відбуваються менш ніж через два тижні після того, як президент Джо Байден дозволив Україні використовувати зброю, надану США, для нанесення ударів по території Росії.

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Глава Росії Владімір Путін тоді припустив, що його військові можуть відповісти "асиметричними кроками" в будь-якій точці світу.

Росія є давнім союзником Венесуели і Куби, і її військові кораблі та літаки періодично здійснюють вилазки в Карибський басейн.

У Білому домі і Пентагоні заявили, що не бачать жодних військових загроз у зв’язку з заходом у порт кубинської Гавани російських військових кораблів.

Напередодні президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення оборонних спроможностей Києва.

Теми: СШАРосіяКуба
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