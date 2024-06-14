Підводний човен США підійшов до Куби, куди прибули російські військові кораблі

Субмарина ВМС США зайшла до затоки Гуантанамо на Кубі для демонстрації сили після того, як у порт Гавани зайшли 4 російські військові кораблі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ABC News

Деталі: Південне командування США повідомило, що атомний швидкохідний ударний підводний човен USS Helena увійшов у води поблизу американської бази на Кубі в четвер – лише через день після того, як російський фрегат, атомний підводний човен, нафтовий танкер і рятувальний буксир увійшли до Гаванської затоки після навчань в Атлантичному океані.

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Зупинка є частиною "рутинного портового візиту", заявило командування.

Інші американські кораблі також відстежують і контролюють російські навчання.

Ці навчання відбуваються менш ніж через два тижні після того, як президент Джо Байден дозволив Україні використовувати зброю, надану США, для нанесення ударів по території Росії.

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Глава Росії Владімір Путін тоді припустив, що його військові можуть відповісти "асиметричними кроками" в будь-якій точці світу.

Росія є давнім союзником Венесуели і Куби, і її військові кораблі та літаки періодично здійснюють вилазки в Карибський басейн.

У Білому домі і Пентагоні заявили, що не бачать жодних військових загроз у зв’язку з заходом у порт кубинської Гавани російських військових кораблів.

Напередодні президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення оборонних спроможностей Києва.