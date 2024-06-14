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Подлодка США подошел к Кубе, куда прибыли российские военные корабли

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПятница, 14 июня 2024, 10:37
Подлодка США подошел к Кубе, куда прибыли российские военные корабли
иллюстративное фото от Getty Images

Субмарина ВМС США зашла в залив Гуантанамо на Кубе для демонстрации силы после того, как в порт Гаваны зашли 4 российских военных корабля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ABC News

Детали: Южное командование США сообщило, что атомная быстроходная ударная подводная лодка USS Helena вошла в воды вблизи американской базы на Кубе в четверг – всего через день после того, как российский фрегат, атомная подводная лодка, нефтяной танкер и спасательный буксир вошли в Гаванский залив после учений в Атлантическом океане.

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Остановка является частью "рутинного портового визита", заявило командование.

Другие американские корабли также отслеживают и контролируют российские учения.

Эти учения проходят менее чем через две недели после того, как президент Джо Байден разрешил Украине использовать оружие, предоставленное США, для нанесения ударов по территории России.

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Глава России Владимир Путин тогда предположил, что его военные могут ответить "асимметричными шагами" в любой точке мира.

Россия является давним союзником Венесуэлы и Кубы, и ее военные корабли и самолеты периодически совершают вылазки в Карибский бассейн.

В Белом доме и Пентагоне заявили, что не видят никаких военных угроз в связи с заходом в порт кубинской Гаваны российских военных кораблей.

Накануне президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Киева.

Темы: СШАРосcияКуба
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