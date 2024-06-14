Орбан вважає помилкою, що "31 з 32 країн НАТО хочуть перемогти Росію"

Глава угорського уряду Віктор Орбан вважає помилковим прагнення держав НАТО до поразки Росії в Україні.

Джерело: Орбан інтерв’ю державному радіо, Telex, "Європейська правда"

Деталі: Орбан зазначив, що Угорщина є одним з найбільш лояльних членів НАТО і додав, що "31 з 32 країн-членів НАТО хочуть перемогти росіян", маючи на увазі усіх членів Альянсу, крім його держави.

Реклама:

"Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо це означає, що ми залишилися наодинці серед 32-х", – заявив угорський прем’єр.

Орбан сказав, що перемога України не є необхідною, але, незважаючи на це, НАТО все ще "сприяє війні, в той час як Угорщина виступає на боці миру".

Він заявив, що не хоче, аби "хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню".

ВІДЕО ДНЯ

Орбан, додав він, відчуває, що Угорщину намагаються схилити на бік, згідно з яким "мир може бути вирішений війною".

Насамкінець угорський прем'єр-міністр наголосив, що його уряд не перешкоджатиме місії НАТО в Україні, але й не братиме в ній участі.

Нагадаємо: 12 червня на зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга з угорським прем'єром Орбаном був погоджений формат взаємодії щодо неблокування Будапештом рішень в Альянсі щодо України.

Опісля Столтенберг висловив сподівання, що на зустрічі міністрів оборони країн Альянсу цього тижня буде підтримано план, за яким НАТО очолить координацію військової допомоги і тренувань в Україні.