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Орбан вважає помилкою, що "31 з 32 країн НАТО хочуть перемогти Росію"

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоП'ятниця, 14 червня 2024, 11:29
Орбан вважає помилкою, що 31 з 32 країн НАТО хочуть перемогти Росію
фото: getty

Глава угорського уряду Віктор Орбан вважає помилковим прагнення держав НАТО до поразки Росії в Україні.

Джерело: Орбан інтерв’ю державному радіо, Telex, "Європейська правда"

Деталі: Орбан зазначив, що Угорщина є одним з найбільш лояльних членів НАТО і додав, що "31 з 32 країн-членів НАТО хочуть перемогти росіян", маючи на увазі усіх членів Альянсу, крім його держави.

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"Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо це означає, що ми залишилися наодинці серед 32-х", – заявив угорський прем’єр.

Орбан сказав, що перемога України не є необхідною, але, незважаючи на це, НАТО все ще "сприяє війні, в той час як Угорщина виступає на боці миру". 

Він заявив, що не хоче, аби "хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню".

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Орбан, додав він, відчуває, що Угорщину намагаються схилити на бік, згідно з яким "мир може бути вирішений війною". 

Насамкінець угорський прем'єр-міністр наголосив, що його уряд не перешкоджатиме місії НАТО в Україні, але й не братиме в ній участі.

Нагадаємо: 12 червня на зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга з угорським прем'єром Орбаном був погоджений формат взаємодії щодо неблокування Будапештом рішень в Альянсі щодо України. 

Опісля Столтенберг висловив сподівання, що на зустрічі міністрів оборони країн Альянсу цього тижня буде підтримано план, за яким НАТО очолить координацію військової допомоги і тренувань в Україні.

Теми: НАТОРосіяОрбанвійна
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