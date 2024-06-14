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Орбан считает ошибкой, что "31 из 32 стран НАТО хотят победить Россию"

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоПятница, 14 июня 2024, 11:29
Орбан считает ошибкой, что 31 из 32 стран НАТО хотят победить Россию
фото: getty

Глава венгерского правительства Виктор Орбан считает ошибочным стремление государств НАТО к поражению России в Украине.

Источник: Орбан в интервью государственному радио, Telex, "Европейская правда"

Детали: Орбан отметил, что Венгрия является одним из самых лояльных членов НАТО, и добавил, что "31 из 32 стран-членов НАТО хотят победить россиян", имея в виду всех членов Альянса, кроме его государства.

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"Позиция Венгрии заключается в том, что это ошибка. Даже если это означает, что мы остались в одиночку среди 32-х", – заявил венгерский премьер.

Орбан сказал, что победа Украины не является необходимой, но, несмотря на это, НАТО все еще "способствует войне, в то время как Венгрия выступает на стороне мира".

Он заявил, что не хочет, чтобы "хоть один квадратный дюйм Венгрии стал российской военной мишенью".

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Орбан, добавил он, чувствует, что Венгрию пытаются склонить на сторону, согласно которой "мир может быть решен войной".

Наконец венгерский премьер-министр подчеркнул, что его правительство не будет препятствовать миссии НАТО в Украине, но и не будет принимать в ней участия.

Напомним: 12 июня на встрече генсека НАТО Йенса Столтенберга с венгерским премьером Орбаном был согласован формат взаимодействия по неблокированию Будапештом решений в Альянсе по Украине.

После Столтенберг выразил надежду, что на встрече министров обороны стран Альянса на этой неделе будет поддержан план, по которому НАТО возглавит координацию военной помощи и тренировок в Украине.

Темы: НАТОРосcияОрбанвойна
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