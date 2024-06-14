Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Сили оборони вже використовують понад сотню різних типів боєприпасів

Роман ПетренкоП'ятниця, 14 червня 2024, 12:50
Сили оборони вже використовують понад сотню різних типів боєприпасів
фото: генштаб

З початку широкомасштабного вторгнення в Україні кодифіковано, допущено до експлуатації у Силах оборони понад сто зразків боєприпасів різних типів, майже половину з них – від початку 2024 року.

Джерело: Міноборони

Деталі: Серед зразків, які були допущені до експлуатації, переважна більшість – продукція вітчизняного ОПК.  Зокрема, це боєприпаси до стрілецької зброї, засоби ближнього бою, мінометні міни, артилерійські снаряди різних калібрів та призначення.

Реклама:

Крім того, оборонним відомством допущено близько 60 зразків боєприпасів для БПАК різних типів, а також підривачі до них.

Усі вони – розроблені на вітчизняних підприємствах. В переліку боєприпаси комбінованої дії, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкової дії та багатоцільові.

Нагадаємо: З початку березня 2022 року до експлуатації у Збройних силах допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва.

Теми: Збройні силизброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
Збройні сили
ЗСУ знешкодили ще 1250 окупантів, знищили 8 танків і 48 артсистем – Генштаб
Накопичення росіянами ППО в Криму робить її вразливою для ударів України – ISW
Командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі заявив, що його отруїли
Останні новини
01:20
Військові США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: