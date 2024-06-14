Сили оборони вже використовують понад сотню різних типів боєприпасів

З початку широкомасштабного вторгнення в Україні кодифіковано, допущено до експлуатації у Силах оборони понад сто зразків боєприпасів різних типів, майже половину з них – від початку 2024 року.

Джерело: Міноборони

Деталі: Серед зразків, які були допущені до експлуатації, переважна більшість – продукція вітчизняного ОПК. Зокрема, це боєприпаси до стрілецької зброї, засоби ближнього бою, мінометні міни, артилерійські снаряди різних калібрів та призначення.

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Крім того, оборонним відомством допущено близько 60 зразків боєприпасів для БПАК різних типів, а також підривачі до них.

Усі вони – розроблені на вітчизняних підприємствах. В переліку боєприпаси комбінованої дії, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкової дії та багатоцільові.

Нагадаємо: З початку березня 2022 року до експлуатації у Збройних силах допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва.