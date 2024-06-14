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Путин заявил, что для начала мирных переговоров ВСУ должны выйти из 4 областей Украины

Валентина РоманенкоПятница, 14 июня 2024, 13:47
Путин заявил, что для начала мирных переговоров ВСУ должны выйти из 4 областей Украины
Владимир Путин. фото Getty Images

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин снова повторил, что якобы "готов к мирным переговорам", но для этого Украина должна вывести свои войска со всей территории оккупированных россиянами регионов, которые Кремль считает территорией РФ.

Источник: Путин, выступая в министерстве иностранных дел РФ, цитирует "Медуза"

Детали: Кремлевский глава выдвинул якобы "условия для прекращения боевых действий в Украине". 

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Он заявил, что украинские войска "должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ.

Кроме того, по словам Путина, "Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО". 

Мол, "если эти условия будут выполнены, то Россия незамедлительно прекратит огонь".

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Прямая речь: "Обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно". 

Детали: По его словам, суть российского предложения якобы "не во временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении", добавил руководитель РФ. 

Дополнительными условиями для мирного урегулирования Путин также назвал нейтральный и безъядерный статус Украины, а также отмену санкций против России. 

Он добавил, что сейчас Москва, мол, делает "еще одно конкретное, реальное мирное предложение", а если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, "то это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития".

Почему это важно: Кремлевский правитель Владимир Путин пытается подорвать эффективность запланированного в Швейцарии Саммита мира.

Россия продолжает продвигать идею якобы мирных переговоров, через которые она хочет оставить за собой все оккупированные территории. При этом россияне продолжают терроризировать Украину, практически ежедневно нанося удары по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Официальный Киев отмечает, что путинский режим представляет угрозу всей мировой безопасности, а не только Украине.

Темы: Путинвойна
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