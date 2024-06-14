Україна знову була в тривозі: на Київщині працювала ППО, злітав носій "Кинджала"

Влада України оголошувала повітряну тривогу, Повітряні сили повідомили про роботу ППО на Київщині.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Київщина − робота ППО по ворожому БпЛА".

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Деталі: Пізніше Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Коли лунає сигнал тривоги, необхідно пройти в укриття.

Ще пізніше Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу для Чернігівської області.

ВІДЕО ДНЯ

О 14.51 тривога поширилася на всю Україну через зліт МіГ-31К.

За 21 хвилину було оголошено відбій.