Украина снова была в тревоге: на Киевщине работала ПВО, взлетал носитель "Кинжала"
Пятница, 14 июня 2024, 14:56
Власти Украины объявляли воздушную тревогу, Воздушные силы сообщили о работе ПВО на Киевщине.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Киевщина − работа ПВО по вражескому БПЛА".
Реклама:
Детали: Позже Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.
Когда раздается сигнал тревоги, необходимо пройти в укрытие.
Еще позже Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе для Черниговской области.
ВИДЕО ДНЯ
В 14.51 тревога распространилась на всю Украину из-за взлета МиГ-31К.
Через 21 минуту был объявлен отбой.