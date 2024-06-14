Украина снова была в тревоге: на Киевщине работала ПВО, взлетал носитель "Кинжала"

Власти Украины объявляли воздушную тревогу, Воздушные силы сообщили о работе ПВО на Киевщине.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Киевщина − работа ПВО по вражескому БПЛА".

Реклама:

Детали: Позже Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Когда раздается сигнал тревоги, необходимо пройти в укрытие.

Еще позже Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе для Черниговской области.

ВИДЕО ДНЯ

В 14.51 тревога распространилась на всю Украину из-за взлета МиГ-31К.

Через 21 минуту был объявлен отбой.