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IRIS-T, танки, HIMARS: Німеччина розповіла про партію зброї, передану Україні

Марія Ємець, Роман ПетренкоП'ятниця, 14 червня 2024, 14:44
IRIS-T, танки, HIMARS: Німеччина розповіла про партію зброї, передану Україні
IRIS-T SLM. ФОТО DIEHL DEFENCE

Україна за останній тиждень отримала від Німеччини ще одну велику партію зброї, що включає у тому числі системи ППО, танки й бронемашини. 

Джерело: оновлення у розділі "передана допомога" у спеціальному списку на сайті уряду Німеччини, "Європейська правда"

Деталі: Як свідчать зміни, остання партія допомоги для Україні включає:

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  • 20 БМП MARDER із запчастинами і боєприпасами, 
  • 10 танків Leopard 1 A5 із запчастинами, які Німеччина готує до передачі спільно з Данією, та боєприпаси для них;
  • систему IRIS-T SLM на додачу до трьох переданих раніше і IRIS-T SLS на додачу до однієї, переданої раніше – відтак сукупно вже шість;
  • три РСЗВ HIMARS;
  • понад 21 тисяча 155-мм артилерійських снарядів, серед яких невелика кількість димових;
  • чотири комплекси для протидії безпілотникам;
  • два мостоукладальних танки;
  • два броньованих інженерних автомобілі DACHS із запчастинами;
  • ремонтний бронеавтомобіль Bergepanzer 2 із запчастинами;
  • ще 4 розмінувальних танки WISENT 1 із запчастинами та дрібніше розмінувальне обладнання;
  • три захисні системи AMPS для гелікоптерів;
  • сотню приладів нічного бачення;
  • 15 автомобілів-бензовозів Zetros.

Міністр оборони Борис Пісторіус анонсував цю допомогу під час свого візиту до Одеси наприкінці травня. 

Також цього тижня Німеччина повідомила про те, що разом з Данією, Норвегією та Нідерландами передасть Україні 100 ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot, з яких понад 30 вже надали.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини йому показали батарею Patriot, яку передадуть Україні.

Теми: Німеччинадопомога Українізброя
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