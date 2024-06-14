IRIS-T, танки, HIMARS: Германия рассказала о партии оружия, переданной Украине
Украина за последнюю неделю получила от Германии еще одну крупную партию оружия, включающую, в том числе системы ПВО, танки и бронемашины.
Источник: обновление в разделе "переданная помощь" в специальном списке на сайте правительства Германии, "Европейская правда"
Детали: Как свидетельствуют изменения, последняя партия помощи для Украины включает:
- 20 БМП MARDER с запчастями и боеприпасами,
- 10 танков Leopard 1 A5 с запчастями, которые Германия готовит к передаче совместно с Данией, и боеприпасы для них;
- систему IRIS-T SLM в дополнение к трем переданным ранее и IRIS-T SLS в дополнение к одной, переданной ранее - поэтому совокупно уже шесть;
- три РСЗО HIMARS;
- более 21 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, среди которых небольшое количество дымовых;
- четыре комплекса для противодействия беспилотникам;
- два мостоукладочных танка;
- два бронированных инженерных автомобиля DACHS с запчастями;
- ремонтный бронеавтомобиль Bergepanzer 2 с запчастями;
- еще 4 разминирующих танка WISENT 1 с запчастями и более мелкое разминирующее оборудование;
- три защитные системы AMPS для вертолетов;
- сотню приборов ночного видения;
- 15 автомобилей-бензовозов Zetros.
Министр обороны Борис Писториус анонсировал эту помощь во время своего визита в Одессу в конце мая.
Также на этой неделе Германия сообщила, что вместе с Данией, Норвегией и Нидерландами передаст Украине 100 ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot, из которых более 30 уже предоставили.
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию ему показали батарею Patriot, которую передадут Украине.