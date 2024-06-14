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IRIS-T, танки, HIMARS: Германия рассказала о партии оружия, переданной Украине

Мария Емец, Роман ПетренкоПятница, 14 июня 2024, 14:44
IRIS-T, танки, HIMARS: Германия рассказала о партии оружия, переданной Украине
IRIS-T SLM. ФОТО DIEHL DEFENCE

Украина за последнюю неделю получила от Германии еще одну крупную партию оружия, включающую, в том числе системы ПВО, танки и бронемашины.

Источник: обновление в разделе "переданная помощь" в специальном списке на сайте правительства Германии, "Европейская правда"

Детали: Как свидетельствуют изменения, последняя партия помощи для Украины включает:

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  • 20 БМП MARDER с запчастями и боеприпасами,
  • 10 танков Leopard 1 A5 с запчастями, которые Германия готовит к передаче совместно с Данией, и боеприпасы для них;
  • систему IRIS-T SLM в дополнение к трем переданным ранее и IRIS-T SLS в дополнение к одной, переданной ранее - поэтому совокупно уже шесть;
  • три РСЗО HIMARS;
  • более 21 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, среди которых небольшое количество дымовых;
  • четыре комплекса для противодействия беспилотникам;
  • два мостоукладочных танка;
  • два бронированных инженерных автомобиля DACHS с запчастями;
  • ремонтный бронеавтомобиль Bergepanzer 2 с запчастями;
  • еще 4 разминирующих танка WISENT 1 с запчастями и более мелкое разминирующее оборудование;
  • три защитные системы AMPS для вертолетов;
  • сотню приборов ночного видения;
  • 15 автомобилей-бензовозов Zetros.

Министр обороны Борис Писториус анонсировал эту помощь во время своего визита в Одессу в конце мая.

Также на этой неделе Германия сообщила, что вместе с Данией, Норвегией и Нидерландами передаст Украине 100 ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot, из которых более 30 уже предоставили.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию ему показали батарею Patriot, которую передадут Украине.

Темы: Германияпомощь Украинеоружие
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