Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Генштаб розповів про два напрямки, де росіяни тиснуть найбільше

Євген КізіловП'ятниця, 14 червня 2024, 14:49
Генштаб розповів про два напрямки, де росіяни тиснуть найбільше
фото: генштаб

З початку доби найбільше російські війська атакують на Покровському та Курахівському напрямках в Донецькій області.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 13:00

Деталі: Згідно з повідомленням, тут відбулося понад 60% від загальних 48 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

Реклама:

На Покровському напрямку, як і останнім часом загалом, найвища інтенсивність атак ворога.  Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 18. Зараз вісім боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Нетайлового. Окупанти активно підтримують свої наземні атаки діями авіації – завдали п’ять авіаударів. Бомбардували десятьма КАБами райони Вовчого, Тимофіївки та Новопокровського. Некерованими авіаційними ракетами били у бік Новоселівки Першої і Олександрополя.

Російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару п’ятьма КАБами по Вовчанську з напрямку російського міста Шебекіно. Наразі, на Харківському напрямку відбито дві атаки окупантів – в районах Тихого та Вовчанська.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку загарбники вдарили некерованими авіаційними ракетами у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку з початку доби ворог здійснив чотири спроби покращити тактичне положення біля Невського та Греківки. У районі останнього триває бій. Також російські окупанти били НАРами по території Серебрянського лісу і скинули чотири керовані авіабомби у район Піщаного.

На Времівському напрямку ворог тричі атакував у районах Костянтинівки, Водяного та Урожайного.  Успіху не мав. Також скинув дві авіабомби неподалік Єлизаветівки.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Теми: війнарегіони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
війна
Спецслужби РФ вербують підлітків за гроші палити авто ЗСУ: поліція звернулась до батьків
Путін заявив, що для початку мирних переговорів ЗСУ мають вийти з 4 областей України
Путін заявив, що у 2022 штурмувати Київ не планував
Останні новини
01:20
Військові США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: