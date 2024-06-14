Генштаб розповів про два напрямки, де росіяни тиснуть найбільше

З початку доби найбільше російські війська атакують на Покровському та Курахівському напрямках в Донецькій області.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 13:00

Деталі: Згідно з повідомленням, тут відбулося понад 60% від загальних 48 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

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На Покровському напрямку, як і останнім часом загалом, найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 18. Зараз вісім боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Нетайлового. Окупанти активно підтримують свої наземні атаки діями авіації – завдали п’ять авіаударів. Бомбардували десятьма КАБами райони Вовчого, Тимофіївки та Новопокровського. Некерованими авіаційними ракетами били у бік Новоселівки Першої і Олександрополя.

Російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару п’ятьма КАБами по Вовчанську з напрямку російського міста Шебекіно. Наразі, на Харківському напрямку відбито дві атаки окупантів – в районах Тихого та Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку загарбники вдарили некерованими авіаційними ракетами у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку з початку доби ворог здійснив чотири спроби покращити тактичне положення біля Невського та Греківки. У районі останнього триває бій. Також російські окупанти били НАРами по території Серебрянського лісу і скинули чотири керовані авіабомби у район Піщаного.

На Времівському напрямку ворог тричі атакував у районах Костянтинівки, Водяного та Урожайного. Успіху не мав. Також скинув дві авіабомби неподалік Єлизаветівки.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.