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Генштаб рассказал о двух направлениях, где россияне давят больше всего

Евгений КизиловПятница, 14 июня 2024, 14:49
Генштаб рассказал о двух направлениях, где россияне давят больше всего
фото: генштаб

С начала суток больше всего российские войска атакуют на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 13:00

Детали: Согласно сообщению, здесь произошло более 60% от общих 48 боевых столкновений по всей линии фронта.

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На Покровском направлении, как и в последнее время в целом, самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 18. Сейчас восемь боестолкновений продолжаются в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Нетайлово. Оккупанты активно поддерживают свои наземные атаки действиями авиации - нанесли пять авиаударов. Бомбардировали десятью КАБами районы Волчьего, Тимофеевки и Новопокровского. Неуправляемыми авиационными ракетами били в сторону Новоселовки Первой и Александрополя.

Российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар пятью КАБами по Волчанску с направления российского города Шебекино. На данный момент на Харьковском направлении отражены две атаки оккупантов - в районах Тихого и Волчанска.

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На Купянском направлении захватчики ударили неуправляемыми авиационными ракетами в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении с начала суток враг совершил четыре попытки улучшить тактическое положение у Невского и Грековки. В районе последнего продолжается бой. Также российские оккупанты били НАРами по территории Серебрянского леса и сбросили четыре управляемые авиабомбы в район Песчаного.

На Времовском направлении враг трижды атаковал в районах Константиновки, Водяного и Урожайного. Успеха не имел. Также сбросил две авиабомбы неподалеку Елизаветовки.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.

Темы: войнарегионы
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