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Спецслужби РФ вербують підлітків за гроші палити авто ЗСУ: поліція звернулась до батьків

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 червня 2024, 15:27
Спецслужби РФ вербують підлітків за гроші палити авто ЗСУ: поліція звернулась до батьків
ілюстративне фото: "Суспільне Миколаїв"

З метою дестабілізації ситуації в Україні російські спецслужби заохочують неповнолітніх за гроші палити зокрема автомобілі військовослужбовців ЗСУ.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Правоохоронці встановили, що з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися спецслужби країни-агресора, які залучали до підпільної підривної діяльності осіб віком від 13-ти років.

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Начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський розповів, що в Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто.

Зазначається, що слідчі поліції передали матеріали за підслідністю слідчим СБУ, які на підставі зібраних правоохоронцями доказів, повідомили затриманому фігуранту про підозру в диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану.

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Наймолодшого, 13-річного хлопця, передали на поруки батькам. Іншим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

За аналогічний злочин оперативники затримали ще двох молодиків, 17 та 18 років. Їм також повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи, додають в НПУ.

Також підпали автомобілів ЗСУ було зафіксовано в Києві та Дніпрі. За цими фактами проводяться невідкладні слідчі дії, триває досудове розслідування, повідомляють поліцейські.

Дослівно: "Нацполіція України спільно з СБУ активно протистоїть ворогу та вживає заходів щодо захисту молоді від впливу російських спецслужб.

Закликаємо батьків уважніше ставитися до своїх дітей, а також попередити їх про підступність ворога та встановлену законом відповідальність за вчинення диверсій: до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення".

Теми: диверсантивійнаполіція
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