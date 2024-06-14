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Спецслужбы РФ вербуют подростков за деньги жечь авто ВСУ: полиция обратилась к родителям

Валентина РоманенкоПятница, 14 июня 2024, 15:27
Спецслужбы РФ вербуют подростков за деньги жечь авто ВСУ: полиция обратилась к родителям
иллюстративное фото: "Суспільне Миколаїв"

С целью дестабилизации ситуации в Украине российские спецслужбы поощряют несовершеннолетних за деньги поджигать в том числе автомобили военнослужащих ВСУ.

Источник: Национальная полиция

Детали: Правоохранители установили, что с начала 2024 года в социальных сетях активизировались спецслужбы страны-агрессора, которые привлекали к подпольной подрывной деятельности лиц в возрасте от 13-ти лет.

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Работники спецслужб РФ обещают несовершеннолетним за поджоги щедрое денежное вознаграждение.

Начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский рассказал, что в Одессе криминальная полиция разоблачила двух парней, 13 и 16 лет, которые совершили поджог двух автомобилей, принадлежавших военнослужащим. Подростков задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще одно авто.

Отмечается, что следователи полиции передали материалы по подследственности следователям СБУ, которые на основании собранных правоохранителями доказательств, сообщили задержанному фигуранту о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения.

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Самого младшего, 13-летнего парня, передали на поруки родителям. Остальным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15-ти лет лишения свободы.

За аналогичное преступление оперативники задержали еще двух молодых людей, 17 и 18 лет. Им также сообщено о подозрении и избраны меры пресечения, добавляют в НПУ.

Также поджоги автомобилей ВСУ были зафиксированы в Киеве и Днепре. По этим фактам проводятся неотложные следственные действия, продолжается досудебное расследование, сообщают полицейские.

Дословно: "Нацполиция Украины совместно с СБУ активно противостоит врагу и принимает меры по защите молодежи от влияния российских спецслужб.

Призываем родителей внимательнее относиться к своим детям, а также предупредить их о коварстве врага и установленной законом ответственности за совершение диверсий: до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение".

Темы: диверсантывойнаполиция
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