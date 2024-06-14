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Вперше після окупації в порт Маріуполя зайшов танкер РФ – міськрада

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 червня 2024, 16:04
Вперше після окупації в порт Маріуполя зайшов танкер РФ – міськрада
фото з ТГ радника мера Маріуполя

У морському порту тимчасово окупованого Маріуполя зафіксували ворожий танкер – перший в акваторії порту з початку окупації міста. Ймовірно його мета – забезпечення паливом російських загарбників.

Джерело: мер Маріуполя Вадим Бойченко, цитує пресслужба міськради

Пряма мова: "Окупанти використовують вцілілу інфраструктуру Маріуполя з військовою метою – зміцнення своїх позицій та укріплень на лінії фронту. Для цієї мети будують залізничні колії, щоб швидко реагувати на проблемні моменти фронту на Донеччині. Маріуполь використовують як логістичну базу для воєнної машини РФ".

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Теми: Маріупольокупаціявійна
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