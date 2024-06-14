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Впервые после оккупации в порт Мариуполя зашел танкер РФ – горсовет

Валентина РоманенкоПятница, 14 июня 2024, 16:04
Впервые после оккупации в порт Мариуполя зашел танкер РФ – горсовет
фото из ТГ советника мэра Мариуполя

В морском порту временно оккупированного Мариуполя зафиксировали вражеский танкер - первый в акватории порта с начала оккупации города. Вероятно его цель - обеспечение топливом российских захватчиков.

Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко, цитирует пресс-служба горсовета

Прямая речь: "Оккупанты используют уцелевшую инфраструктуру Мариуполя с военной целью - укрепление своих позиций и укреплений на линии фронта. Для этой цели строят железнодорожные пути, чтобы быстро реагировать на проблемные моменты фронта в Донецкой области. Мариуполь используют как логистическую базу для военной машины РФ".

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Темы: Мариупольоккупациявойна
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