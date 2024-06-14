Країни НАТО не затвердили щорічне фінансування України в розмірі 40 млрд євро 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що міністри оборони країн Альянсу не погодили план фінансування України, який передбачає виділення щорічної допомоги в розмірі 40 млрд євро на рік.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Столтенберга

Деталі: За його словами, союзники продовжать узгоджувати позицію з цього питання до саміту у Вашингтоні.

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"Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довгострокової фінансової допомоги та щодо вступу України до саміту у Вашингтоні", – сказав Столтенберг.

ЗМІ раніше повідомляли, що Столтенберг відмовляється від планівстворення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як зіткнувся з протидією з боку членів Альянсу.

Тоді генсек Альянсу представив нову пропозицію, згідно з якою, члени Альянсу зобов'язуються витрачати щонайменше 40 мільярдів євро на рік на летальну і нелетальну допомогу для України.