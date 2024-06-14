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Страны НАТО не утвердили ежегодное финансирование Украины в размере 40 млрд евро

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 14 июня 2024, 16:29
Страны НАТО не утвердили ежегодное финансирование Украины в размере 40 млрд евро
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран Альянса не согласовали план финансирования Украины, который предусматривает выделение ежегодной помощи в размере 40 млрд евро в год.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Столтенберга

Детали: По его словам, союзники продолжат согласовывать позицию по этому вопросу до саммита в Вашингтоне.

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"Нам еще нужно выполнить работу над согласованием наших позиций по объему долгосрочной финансовой помощи и по вступлению Украины до саммита в Вашингтоне", – сказал Столтенберг.

СМИ ранее сообщали, что Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с противодействием со стороны членов Альянса.

Тогда генсек Альянса представил новое предложение, согласно которому члены Альянса обязуются тратить не менее 40 млрд евро в год на летальную и нелетальную помощь для Украины.

Темы: НАТОпомощь Украине
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