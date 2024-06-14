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Україна вийде ще з однієї угоди країн СНД

Роман ПетренкоП'ятниця, 14 червня 2024, 16:53
Україна вийде ще з однієї угоди країн СНД
прапори країн снд, фото: тасс

Кабмін схвалив законопроєкт щодо виходу України з Угоди про першочергові заходи стосовно захисту жертв збройних конфліктів, підписаної з РФ, через порушення нею норм міжнародного гуманітарного права.

Джерело: Мінінтеграції

Деталі: Її підписали країни СНД у 1993 році, зокрема Україна та РФ.

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Згідно з документом, держави-учасниці домовлялися співпрацювати у сфері запобігання порушенням прав людини й норм міжнародного гуманітарного права у регіонах збройних конфліктів на території колишнього СРСР.

Дослівно: "Очевидно, що Росія грубо порушує норми МГП на території України. Зокрема, цілеспрямовано руйнує цивільні обʼєкти та вбиває мирних громадян.

Мінреінтеграції було розроблено законопроєкт про вихід України із зазначеної угоди.

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Тепер законопроєкт буде передано до Верховної Ради".

Нагадаємо: У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому низку урядових законопроєктів щодо виходу України з угод у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Теми: СНДвійна
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