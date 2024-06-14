Украина выйдет еще из одного соглашения стран СНГ

Кабмин одобрил законопроект о выходе Украины из Соглашения о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов, подписанного с РФ, из-за нарушения ею норм международного гуманитарного права.

Источник: Мининтеграции

Детали: Его подписали страны СНГ в 1993 году, в частности Украина и РФ.

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Согласно документу, государства-участники договаривались сотрудничать в сфере предотвращения нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в регионах вооруженных конфликтов на территории бывшего СССР.

Дословно: "Очевидно, что Россия грубо нарушает нормы МГП на территории Украины. В частности, целенаправленно разрушает гражданские объекты и убивает мирных граждан.

Минреинтеграции был разработан законопроект о выходе Украины из указанного соглашения.

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Теперь законопроект будет передан в Верховную Раду".

Напомним: В июне 2022 года Верховная Рада приняла в целом ряд правительственных законопроектов по выходу Украины из соглашений в рамках Содружества Независимых Государств.