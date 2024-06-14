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ЗСУ показали, як знищили 8 російських танків і 8 БМП на Покровському напрямку

Анастасія ПроцП'ятниця, 14 червня 2024, 17:05
ЗСУ показали, як знищили 8 російських танків і 8 БМП на Покровському напрямку
Скриншот з відео

Бійці 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша зупинили чергову бронетанкову штурмову групу окупантів на Покровському напрямку. 

Джерело: 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша у Facebook

Дослівно: "У результаті злагоджених дій воїнів 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша, зокрема, розвідників, артилеристів, протитанкістів, пілотів ударних дронів та саперів, було знищено 8 російських танків та ще 8 БМП".

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Теми: Збройні силиДонецька область
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