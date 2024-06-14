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ВСУ показали, как уничтожили 8 российских танков и 8 БМП на Покровском направлении

Анастасия ПроцПятница, 14 июня 2024, 17:05
ВСУ показали, как уничтожили 8 российских танков и 8 БМП на Покровском направлении
Скриншот из видео

Бойцы 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша остановили очередную бронетанковую штурмовую группу оккупантов на Покровском направлении.

Источник: 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша d Facebook

Дословно: "В результате слаженных действий воинов 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша, в частности, разведчиков, артиллеристов, противотанкистов, пилотов ударных дронов и саперов, было уничтожено 8 российских танков и еще 8 БМП".

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Темы: Вооруженные силыДонецкая область
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