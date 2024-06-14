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У Празі затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної українки

Олег Павлюк, Олександр ШумілінП'ятниця, 14 червня 2024, 17:54
У Празі затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної українки
Фото ілюстративне

У Празі 14 червня затримали 36-річного чоловіка, якого вважають одним із підозрюваних у вбивстві 9-річної українки Валерії в Німеччині.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на прокуратуру німецького міста Хемніц

Деталі: Чоловіка, громадянина Молдови, арештували в одному з празьких ресторанів близько 10:15 за місцевим часом за ордером прокуратури Хемніца.

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"Найближчим часом він буде переданий до Німеччини для участі у кримінальному провадженні за звинуваченням у вбивстві з необережності", – додали правоохоронці, наголосивши, що більше подробиць навести не можуть.

ЗМІ раніше писали, що німецькі слідчі досліджують версії щодо можливої причетності до вбивства двох знайомих матері дівчинки

Нагадаємо, Валерію розшукували з 3 червня, коли вона вирушила до школи і зникла. У середу 12 червня поліція підтвердила загибель дівчинки після експертизи тіла, знайденого у лісі неподалік її дому. Справу розслідують як вбивство.

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Правоохоронці почали розслідування також проти школи, через те, що там не почали бити на сполох, коли дівчинка не з'явилась на уроки.

Валерія жила у Німеччині з мамою з 2022 року, її батько – у Силах оборони України. Матір і батько минулого року розлучилися. 

Теми: НімеччинаЧехія
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