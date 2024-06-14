В Праге задержали подозреваемого в убийстве 9-летней украинки

В Праге 14 июня задержали 36-летнего мужчину, которого считают одним из подозреваемых в убийстве 9-летней украинки Валерии в Германии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на прокуратуру немецкого города Хемниц

Детали: Мужчину, гражданина Молдовы, арестовали в одном из пражских ресторанов около 10:15 по местному времени по ордеру прокуратуры Хемница.

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"В ближайшее время он будет передан в Германию для участия в уголовном производстве по обвинению в убийстве по неосторожности", - добавили правоохранители, отметив, что больше подробностей привести не могут.

СМИ ранее писали, что немецкие следователи исследуют версии о возможной причастности к убийству двух знакомых матери девочки.

Напомним, Валерию разыскивали с 3 июня, когда она отправилась в школу и исчезла. В среду 12 июня полиция подтвердила гибель девочки после экспертизы тела, найденного в лесу недалеко от ее дома. Дело расследуется как убийство.

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Правоохранители начали расследование также против школы, потому что там не начали бить тревогу, когда девочка не появилась на уроки.

Валерия жила в Германии с мамой с 2022 года, ее отец - в Силах обороны Украины. Мать и отец в прошлом году развелись.