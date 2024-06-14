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Україна повернула ще 14 дітей з Росії та тимчасово окупованих територій

Анастасія ПроцП'ятниця, 14 червня 2024, 18:01
Україна повернула ще 14 дітей з Росії та тимчасово окупованих територій
Ілюстративне фото: Getty Images

Команда Save Ukraine повідомила, з Росії та тимчасово окупованих територій вдалося повернути додому ще 14 дітей.

Джерело: благодійна організація "Save Ukraine"

Деталі: Зазначається, що серед цих врятованих — двоє позбавлені батьківського піклування. Загалом команда "Save Ukraine" повернула в Україну вже 373 дитини, які були депортовані або опинилися в окупації.

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Дослівно: "Історії, які ми чуємо від цих дітей, завжди розривають серце. Дівчатка-підлітки Аліса й Мілана розповіли, як російські танки обстрілювали їхні будинки. Тому вони разом з сімʼями змушені були тривалий час ховатися й навіть спати у сирих підвалах. На дитячих очах російські спецслужби проводили обшуки, допитували їхніх батьків, всіляко принижували й погрожували за відсутність російських документів". 

Теми: Українадіти
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