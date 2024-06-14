Украина вернула еще 14 детей из России и временно оккупированных территорий

Команда Save Ukraine сообщила, из России и временно оккупированных территорий удалось вернуть домой еще 14 детей.

Источник: благотворительная организация "Save Ukraine"

Детали: Отмечается, что среди этих спасенных - двое лишены родительской опеки. В общем команда "Save Ukraine" вернула в Украину уже 373 ребенка, которые были депортированы или оказались в оккупации.

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Дословно: "Истории, которые мы слышим от этих детей, всегда разрывают сердце. Девочки-подростки Алиса и Милана рассказали, как российские танки обстреливали их дома. Поэтому они вместе с семьями вынуждены были долгое время прятаться и даже спать в сырых подвалах. На детских глазах российские спецслужбы проводили обыски, допрашивали их родителей, всячески унижали и угрожали за отсутствие российских документов".