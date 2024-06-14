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Зеленський обговорив з Папою Римським агресію РФ і повернення викрадених українських дітей

Андрій Синявський, Анастасія ПроцП'ятниця, 14 червня 2024, 18:30
Зеленський обговорив з Папою Римським агресію РФ і повернення викрадених українських дітей
Президент України Володимир Зеленський та Папа Римський Франциск. фото: ОП

Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском під час візиту до Італії, обговорили наслідки російської агресії проти України, роль Ватикану у встановленні миру та повернення викрадених українських дітей додому.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Зеленського у X (Twitter)

Деталі: За словами президента, вони обговорили наслідки агресії РФ проти України, російський повітряний терор та складну ситуацію в енергетиці.

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"Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру", – зазначив Зеленський.

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Глава держави зауважив, що Україна цінує участь Ватикану в Саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією.

Минулого тижня Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані главу Офісу президента України Андрія Єрмака.

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд у травні заявила, що запрошення на Глобальний саміт миру отримав зокрема Папа Римський Франциск.

Найбільший резонанс і критику раніше спричинили слова Папи Римського, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.

Згодом у Ватикані, коментуючи слова Папи, визнали, що перші кроки для перемовин про мир має зробити Кремль.

Теми: ЗеленськийПапа Римський
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