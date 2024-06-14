Зеленський обговорив з Папою Римським агресію РФ і повернення викрадених українських дітей

Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском під час візиту до Італії, обговорили наслідки російської агресії проти України, роль Ватикану у встановленні миру та повернення викрадених українських дітей додому.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Зеленського у X (Twitter)

Деталі: За словами президента, вони обговорили наслідки агресії РФ проти України, російський повітряний терор та складну ситуацію в енергетиці.

Реклама:

I met with @Pontifex and thanked His Holiness for his prayers for peace in Ukraine, his spiritual closeness to our people, and humanitarian aid for Ukrainians.



I informed the Pope about the consequences of Russian aggression, its air terror, and the difficult energy situation.… pic.twitter.com/MHhgrzbRZG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2024

"Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру", – зазначив Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Глава держави зауважив, що Україна цінує участь Ватикану в Саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією.

Минулого тижня Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані главу Офісу президента України Андрія Єрмака.

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд у травні заявила, що запрошення на Глобальний саміт миру отримав зокрема Папа Римський Франциск.

Найбільший резонанс і критику раніше спричинили слова Папи Римського, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.

Згодом у Ватикані, коментуючи слова Папи, визнали, що перші кроки для перемовин про мир має зробити Кремль.