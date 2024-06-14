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Зеленский обсудил с Папой Римским агрессию РФ и возвращение похищенных украинских детей

Андрей Синявский, Анастасия ПроцПятница, 14 июня 2024, 18:30
Зеленский обсудил с Папой Римским агрессию РФ и возвращение похищенных украинских детей
Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск. фото: ОП

Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском во время визита в Италию, обсудили последствия российской агрессии против Украины, роль Ватикана в установлении мира и возвращение похищенных украинских детей домой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в X (Twitter)

Детали: По словам президента, они обсудили последствия агрессии РФ против Украины, российский воздушный террор и сложную ситуацию в энергетике.

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"Также пообщались о Формуле мира, роли Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины, ожидания от Глобального саммита мира", – отметил Зеленский.

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Глава государства отметил, что Украина ценит участие Ватикана в Саммите и усилия, направленные на приближение мира, в частности по возвращению украинских детей, похищенных Россией.

На прошлой неделе Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд в мае заявила, что приглашение на Глобальный саммит мира получил в том числе Папа Римский Франциск.

Наибольший резонанс и критику вызвали слова Папы, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.

Впоследствии в Ватикане, комментируя слова Папы, признали, что первые шаги для переговоров о мире должен сделать Кремль.

Темы: ЗеленскийПапа Римский
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