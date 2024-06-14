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Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 червня 2024, 19:12
Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський 14 червня прибув до Швейцарії для участі в Глобальному саміті миру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського в Telegram

Деталі: Зеленський оголосив, що в саміті миру, який триватиме 15-16 червня, візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій.

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"Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей", – сподівається він.

Голова держави також подякував тим, хто вирішив долучитися та "продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Саміт миру, куди Росія не була запрошена, та який РФ не визнає як реальну мирну ініціативу.

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Напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили. 

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії. 

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.

Теми: ШвейцаріяЗеленський
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