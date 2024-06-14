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Зеленский прибыл на саммит мира в Швейцарию

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 14 июня 2024, 19:12
Зеленский прибыл на саммит мира в Швейцарию
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский 14 июня прибыл в Швейцарию для участия в Глобальном саммите мира.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского в Telegram

Детали: Зеленский объявил, что в саммите мира, который продлится 15-16 июня, примут участие около 100 стран и международных организаций.

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"Саммит мира позволит глобальному большинству сделать конкретные шаги в сферах, важных для каждого в мире: ядерная и продовольственная безопасность, возвращение военнопленных и всех депортированных лиц, в частности депортированных украинских детей", – надеется он.

Глава государства также поблагодарил тех, кто решил присоединиться и "продемонстрировать глобальное лидерство и преданность миру, международному праву и Уставу ООН.

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоится Саммит мира, куда Россия не была приглашена, и который РФ не признает как реальную мирную инициативу.

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Накануне саммит в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, планировавших принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.

Темы: ШвейцарияЗеленский
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