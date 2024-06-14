92 країни візьмуть участь у саміті миру в Швейцарії, майже 60 представлені на найвищому рівні

Федеральна рада Швейцарії заявила, що у Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня, візьмуть участь 92 країни, з них 57 представлені на найвищому рівні – президентів або прем’єр-міністрів.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Усього, згідно з опублікованим Федеральною радою Швейцарії переліком, у Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни. З них 57 представлені на найвищому рівні – президентів або прем’єр-міністрів.

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Ще 29 держав будуть представлені на міністерському рівні – здебільшого очільників МЗС. Шість країн направлять послів: Індонезія, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни, а також Бразилія.

Крім того, Бразилія і Святий Престол мають статус спостерігача, а не учасника саміту миру. Делегації з Китаю, як і очікувалось, не буде.

З міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент). ООН і Вселенський патріархат мають статус спостерігачів.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялось, напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.