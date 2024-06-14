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92 страны примут участие в саммите мира в Швейцарии, почти 60 представлены на самом высоком уровне

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 14 июня 2024, 19:23
92 страны примут участие в саммите мира в Швейцарии, почти 60 представлены на самом высоком уровне
Иллюстративное фото: Getty Images

Федеральный совет Швейцарии заявил, что в Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня, примут участие 92 страны, из них 57 представлены на самом высоком уровне - президентов или премьер-министров.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Всего, согласно опубликованному Федеральным советом Швейцарии перечнем, в Глобальном саммите мира примут участие 92 страны. Из них 57 представлены на самом высоком уровне – президентов или премьер-министров.

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Еще 29 государств будут представлены на министерском уровне – в основном руководителей МИД. Шесть стран направят послов: Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Филиппины, а также Бразилия.

Кроме того, Бразилия и Святой Престол имеют статус наблюдателя, а не участника саммита мира. Делегации из Китая, как и ожидалось, не будет.

Из международных организаций в Швейцарии будут представлены Совет Европы, ОБСЕ, Организация американских государств, все ключевые институты ЕС (Европейский совет, Европейская комиссия, Европейский парламент). ООН и Вселенский патриархат имеют статус наблюдателей.

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Как сообщалось, накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, планировавших принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.

Темы: Швейцария
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