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РосЗМІ: У одному з регіонів РФ кожен 10-й ув’язнений, що воював проти України, повертається за ґрати

Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 червня 2024, 19:50
РосЗМІ: У одному з регіонів РФ кожен 10-й ув’язнений, що воював проти України, повертається за ґрати
російські окупанти. фото - getty images

У Росії фонд Путіна випадково розкрив частку колишніх в'язнів, які вчинили нові злочини після повернення з війни.

Джерело: "Агентство.Новости" з посиланням на проєкт "Ковчег"

Деталі: В обґрунтуванні проєкту "Ковчег" його автори пишуть, що кожен 10-й ув'язнений, що пройшов війну, опиняється за ґратами після повернення з фронту до Ставропольського краю.

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За їхніми даними, в ході першого набору добровольців у проєкт "К" (так називався проект "ЧВК Вагнера" за набором ув'язнених) було завербовано тисячу засуджених, 176 уже повернулися до Ставрополя, а 20 з них уже скоїли злочини та перебувають у СІЗО чи колоніях, зокрема за вбивство.

У ЗМІ потрапили лише кілька із 20 скоєних вагнерівцями злочинів. Серед них напад екс-бійця "ЧВК Вагнера" Артема Самедова на 18-річну дівчину через відмову знайомитися. За даними "Верстки", він п'ять разів ударив її ножем. Суд дав Самедову шість років колонії. До війни він уже відбував термін за побиття чотирьох жінок.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

ЗМІ дізналися, що із майже 20 тисяч "вагнерівців", загиблих під час штурму українського Бахмута, понад 17 тисяч були ув'язненими, вивезеними на фронт із російських колоній і СІЗО.

Теми: війнаРосія
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