В России фонд Путина случайно раскрыл долю бывших осужденных, совершивших новые преступления по возвращении из войны.

Источник: "Агентство.Новости" со ссылкой на проект "Ковчег"

Детали: В обосновании проекта "Ковчег" его авторы пишут, что каждый 10-й заключенный, прошедший войну, оказывается за решеткой после возвращения с фронта в Ставропольский край.

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По их данным, в ходе первого набора добровольцев в проект "К" (так назывался проект "ЧВК Вагнера" ​​по набору заключенных) была завербована тысяча осужденных, 176 уже вернулись в Ставрополь, а 20 из них уже совершили преступления и находятся в СИЗО или колониях, в том числе за убийство.

В СМИ попали всего несколько из 20 совершенных вагнеровцами преступлений. Среди них нападение экс-бойца "ЧВК Вагнера" ​​Артема Самедова на 18-летнюю девушку из-за отказа знакомиться. По данным "Верстки", он пять раз ударил ее ножом. Суд дал Самедову шесть лет колонии. До войны он уже отбывал срок избиения четырех женщин.

Что предшествовало:

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СМИ узнали, что из почти 20 тысяч "вагнеровцев", погибших во время штурма украинского Бахмута, более 17 тысяч были заключенными, вывезеными на фронт из российских колоний и СИЗО.