Нідерланди виділяють 10 млн євро на мовні курси для українських біженців

Уряд Нідерландів скерує додаткові 10 мільйонів євро на мовні курси для громадян України, котрі були змушені покинути Україну через повномасштабну російську агресію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення нідерландського уряду

Деталі: Фінансування дозволить місцевій владі в Нідерландах продовжити роботу мовних курсів для українців у 2025 році.

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"Вивчення мови допомагає (українцям. – Ред.) знайти відповідну роботу, для якої вони були підготовлені в Україні. Знання мови також допомагає налагоджувати контакти з місцевими жителями та брати участь у житті суспільства", – пояснюють рішення в уряді Нідерландів.

У 2023 році на мовні курси Нідерланди скерували 15 мільйонів євро, а на початку року – ще два мільйони євро.

Рішення ухвалили з огляду на пропозицію Європейської комісії продовжити дію тимчасового захисту для громадян України ще на один рік, остаточне рішення міністри ЄС мають ухвалити до кінця місяця.

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Нагадаємо: у німецькій землі Гессен хочуть запровадити українську мову як другу іноземну в школах, що стане першим таким випадком у Німеччині.