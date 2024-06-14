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Нідерланди виділяють 10 млн євро на мовні курси для українських біженців

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 14 червня 2024, 19:50
Нідерланди виділяють 10 млн євро на мовні курси для українських біженців
Ілюстративне фото: Getty Images

Уряд Нідерландів скерує додаткові 10 мільйонів євро на мовні курси для громадян України, котрі були змушені покинути Україну через повномасштабну російську агресію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення нідерландського уряду 

Деталі: Фінансування дозволить місцевій владі в Нідерландах продовжити роботу мовних курсів для українців у 2025 році.

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"Вивчення мови допомагає (українцям. – Ред.) знайти відповідну роботу, для якої вони були підготовлені в Україні. Знання мови також допомагає налагоджувати контакти з місцевими жителями та брати участь у житті суспільства", – пояснюють рішення в уряді Нідерландів.

У 2023 році на мовні курси Нідерланди скерували 15 мільйонів євро, а на початку року – ще два мільйони євро.

Рішення ухвалили з огляду на пропозицію Європейської комісії продовжити дію тимчасового захисту для громадян України ще на один рік, остаточне рішення міністри ЄС мають ухвалити до кінця місяця.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: у німецькій землі Гессен хочуть запровадити українську мову як другу іноземну в школах, що стане першим таким випадком у Німеччині.

Теми: Нідерландидопомога Україні
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