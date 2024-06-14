Нидерланды выделяют 10 млн евро на языковые курсы для украинских беженцев
Правительство Нидерландов направит дополнительные 10 миллионов евро на языковые курсы для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть Украину из-за полномасштабной российской агрессии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение нидерландского правительства
Детали: Финансирование позволит местным властям в Нидерландах продолжить работу языковых курсов для украинцев в 2025 году.
"Изучение языка помогает (украинцам. – Ред.) найти соответствующую работу, для которой они были подготовлены в Украине. Знание языка также помогает налаживать контакты с местными жителями и участвовать в жизни общества", – объясняют решение в правительстве Нидерландов.
В 2023 году на языковые курсы Нидерланды направили 15 миллионов евро, а в начале года – еще два миллиона евро.
Решение приняли с учетом предложения Европейской комиссии продлить действие временной защиты для граждан Украины еще на один год, окончательное решение министры ЕС должны принять до конца месяца.
Напомним, в немецкой земле Гессен хотят ввести украинский язык как второй иностранный в школах, что станет первым таким случаем в Германии.