Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Нидерланды выделяют 10 млн евро на языковые курсы для украинских беженцев

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 14 июня 2024, 19:50
Нидерланды выделяют 10 млн евро на языковые курсы для украинских беженцев
Иллюстративное фото: Getty Images

Правительство Нидерландов направит дополнительные 10 миллионов евро на языковые курсы для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть Украину из-за полномасштабной российской агрессии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение нидерландского правительства

Детали: Финансирование позволит местным властям в Нидерландах продолжить работу языковых курсов для украинцев в 2025 году.

Реклама:

"Изучение языка помогает (украинцам. – Ред.) найти соответствующую работу, для которой они были подготовлены в Украине. Знание языка также помогает налаживать контакты с местными жителями и участвовать в жизни общества", – объясняют решение в правительстве Нидерландов.

В 2023 году на языковые курсы Нидерланды направили 15 миллионов евро, а в начале года – еще два миллиона евро.

Решение приняли с учетом предложения Европейской комиссии продлить действие временной защиты для граждан Украины еще на один год, окончательное решение министры ЕС должны принять до конца месяца.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в немецкой земле Гессен хотят ввести украинский язык как второй иностранный в школах, что станет первым таким случаем в Германии.

Темы: Нидерландыпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
Нидерланды
Ультраправые не получат должности глав МИД и Минобороны в новом правительстве Нидерландов
Украина получит снаряды калибра 152 мм на 350 млн евро от Нидерландов
Нидерланды рассматривают возможность передать Украине дополнительные Patriot
Последние новости
01:48
фотоВ Запорожской области начали строить "подземные школы"
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
23:15
Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС
Все новости...
Реклама:
Реклама: