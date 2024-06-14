Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Більш як третина бойових зіткнень за день відбулась на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 червня 2024, 20:14
Більш як третина бойових зіткнень за день відбулась на Покровському напрямку
фото - 92 ошбр ім. сірка

Від початку цієї доби найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку 24. Загалом за день на фронті кількість бойових зіткнень зросла до 71.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 19:00 14 червня

Деталі: Упродовж дня російські загарбники не полишають спроб прорвати українську оборону на Куп’янському та Курахівському напрямках.

Реклама:

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до дев’яти.

Активні російські окупанти на Лиманському напрямку. Кількість бойових зіткнень тут наразі вже сім.

На Сіверському напрямку за день було три спроби окупантів покращити тактичне положення поблизу Роздолівки.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут нараховується уже 24 бойових зіткнення. 14 атак наші воїни відбили, десять – ще тривають. Бойові дії зараз точаться у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Сокола і Новопокровського.

Теж гаряче сьогодні на Курахівському напрямку. Загальна кількість атак тут зросла до 15. Сили оборони України успішно відбили 12 штурмових дій російських загарбників. Поблизу Красногорівки і Костянтинівки ворог не полишає надії покращити тактичне положення. Діє за підтримки броньованої техніки. Зазнає втрат. За сьогодні, попередньо, наші воїни вже поранили 60 та ліквідували 36 окупантів. Знищено два ворожих танки, бойову броньовану машину, два автомобілі і наземну станцію управління БпЛА. Пошкоджено три автомобілі і чотири танки противника".

Теми: бойові діїГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
бойові дії
Генштаб: На фронті відбулось 89 боїв, найгарячіше на Покровському напрямку
Генштаб: Ворог помітно активізувався на Времівському напрямку
Генштаб: Покровський напрямок залишається найгарячішим, ворог атакував 19 разів
Останні новини
01:20
Військові США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: