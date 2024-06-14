Більш як третина бойових зіткнень за день відбулась на Покровському напрямку

Від початку цієї доби найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку 24. Загалом за день на фронті кількість бойових зіткнень зросла до 71.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 19:00 14 червня

Деталі: Упродовж дня російські загарбники не полишають спроб прорвати українську оборону на Куп’янському та Курахівському напрямках.

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На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до дев’яти.

Активні російські окупанти на Лиманському напрямку. Кількість бойових зіткнень тут наразі вже сім.

На Сіверському напрямку за день було три спроби окупантів покращити тактичне положення поблизу Роздолівки.

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Дослівно: "Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут нараховується уже 24 бойових зіткнення. 14 атак наші воїни відбили, десять – ще тривають. Бойові дії зараз точаться у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Сокола і Новопокровського.

Теж гаряче сьогодні на Курахівському напрямку. Загальна кількість атак тут зросла до 15. Сили оборони України успішно відбили 12 штурмових дій російських загарбників. Поблизу Красногорівки і Костянтинівки ворог не полишає надії покращити тактичне положення. Діє за підтримки броньованої техніки. Зазнає втрат. За сьогодні, попередньо, наші воїни вже поранили 60 та ліквідували 36 окупантів. Знищено два ворожих танки, бойову броньовану машину, два автомобілі і наземну станцію управління БпЛА. Пошкоджено три автомобілі і чотири танки противника".