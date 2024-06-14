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Более трети боевых столкновений за день произошло на Покровском направлении

Татьяна ОлейникПятница, 14 июня 2024, 20:14
Более трети боевых столкновений за день произошло на Покровском направлении
фото - 92 ошбр им. сирка

С начала этих суток больше всего боев произошло на Покровском направлении 24. Всего за день на фронте количество боевых столкновений возросло до 71.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00 14 июня

Детали: В течение дня российские захватчики не оставляют попыток прорвать украинскую оборону на Купянском и Кураховском направлениях.

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На Купянском направлении количество боевых столкновений выросло до девяти.

Активные русские оккупанты на Лиманском направлении. Количество боевых столкновений здесь уже семь.

На Северском направлении за день было три попытки окупантов улучшить тактическое положение вблизи Раздоловки.

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Дословно: "Напряженной остается ситуация на Покровском направлении. С начала суток здесь насчитывается уже 24 боевых столкновения. 14 атак наши воины отразили, десять – еще продолжаются. Боевые действия сейчас ведутся в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Сокола и Новопокровского.

Тоже жарко сегодня на Кураховском направлении. Общее количество атак здесь возросло до 15. Силы обороны Украины успешно отразили 12 штурмовых действий российских захватчиков. У Красногоровки и Константиновки враг не оставляет надежды улучшить тактическое положение. Действует при поддержке бронированной техники. Страдает. За сегодняшний день, предварительно, наши воины уже ранили 60 и ликвидировали 36 окупантов. Уничтожены два вражеских танка, боевая бронированная машина, два автомобиля и наземная станция управления БпЛА. Повреждены три автомобиля и четыре танка противника".

Темы: боевые действияГенштаб
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