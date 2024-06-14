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Росіяни обстріляли село Глушківка на Харківщині, загинула жінка

Анастасія ПроцП'ятниця, 14 червня 2024, 20:18
Росіяни обстріляли село Глушківка на Харківщині, загинула жінка
ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Російські окупанти 14 червня обстріляли село Глушківка Харківської області, внаслідок атаки загинула 57-річна жінка.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Слідством встановлено, що 14 червня близько 15:00 війська РФ завдали авіаудар по с. Глушківка Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок. Загинула 57-річна жінка".

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фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Попередньо, ворог вдарив по селу модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Теми: Харківська областьжертви
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